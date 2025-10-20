Ирина Шейк снялась в прозрачном нижнем белье для модного бренда

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном виде для бренда Etam

Российская манекенщица Ирина Шейк снялась в откровенном виде для модного бренда Etam. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя супермодель предстала перед камерой в прозрачном нижнем белье черного цвета. При этом на размещенном кадре видно, что комплект оформлен цветочным орнаментом и дополнен кружевным поясом.

Кроме того, знаменитость позировала в чулках с вырезами на икрах и шнуровкой. Ее внешний вид дополнил макияж, выполненный в нюдовых тонах, и распущенные волосы.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк в откровенном виде приняла участие в шоу модного бренда Victoria's Secret. Супермодель вышла на подиум в прозрачных трусах и блестящем корсете.