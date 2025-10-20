Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:57, 20 октября 2025Ценности

Ирина Шейк снялась в прозрачном нижнем белье для модного бренда

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном виде для бренда Etam
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @irinashayk

Российская манекенщица Ирина Шейк снялась в откровенном виде для модного бренда Etam. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя супермодель предстала перед камерой в прозрачном нижнем белье черного цвета. При этом на размещенном кадре видно, что комплект оформлен цветочным орнаментом и дополнен кружевным поясом.

Кроме того, знаменитость позировала в чулках с вырезами на икрах и шнуровкой. Ее внешний вид дополнил макияж, выполненный в нюдовых тонах, и распущенные волосы.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк в откровенном виде приняла участие в шоу модного бренда Victoria's Secret. Супермодель вышла на подиум в прозрачных трусах и блестящем корсете.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ереване убили чеченку, которая могла бежать за границу из-за домашнего насилия. Ее семья сделала заявление

    На Западе испугались последствий аферы с российскими активами

    Две страны ЕС отказались участвовать в трибунале против России

    На Украине захотели лишить защиты русский и еще один язык

    На Западе признали свое поражение в украинском конфликте

    Россиян с фимозом призвали не ждать и не гадать

    Российский губернатор обратился к жителям на фоне опасности атаки БПЛА

    Ирина Шейк снялась в прозрачном нижнем белье для модного бренда

    Беспилотник взмыл в небо и неожиданно помог жителям России

    На Западе раскрыли правду о потерях ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости