Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:49, 20 октября 2025Россия

Карасин заявил о новом импульсе для украинского урегулирования

Карасин: Россия стремится придать серьезный импульс урегулированию по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Москва стремится к тому, чтобы на переговорах российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште был придан новый импульс урегулированию по Украине, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом пишут «Известия».

«Мы будем, естественно, стремиться к тому, чтобы он придал серьезный импульс урегулированию кризиса на Украине», — подчеркнул он.

Политик выразил надежду, что саммит даст толчок нормализации отношений в плане экономики, культурного обмена.

Ранее Карсаин рассказал, что контакты России и Украины в гуманитарной сфере приносят свои плоды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова раскрыла подробности о подготовке встречи Путина и Трампа

    Шойгу заявил об отсутствии границ в географии

    В Павлограде прозвучал взрыв

    Шойгу призвал не называть Донбасс и Новороссию новыми регионами из-за их истории

    В Евросоюзе обсудят 19-й пакет санкций против России

    53-летняя Кармен Электра восхитила фанатов фигурой в откровенном корсете

    Депутаты Госдумы предложили предоставить дополнительный отпуск отцам новорожденных детей

    Карасин заявил о новом импульсе для украинского урегулирования

    В России захотели увеличить не облагаемую налогом сумму подарков

    Мужчина год притворялся больным на работе и открыл за это время два ресторана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости