14:26, 19 сентября 2025

В России назвали плодотворными контакты с Украиной по одному вопросу

Сенатор Карасин: Контакты РФ и Украины в гуманитарной сфере приносят свои плоды
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Контакты России и Украины в гуманитарной сфере приносят свои плоды, рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом сенатор сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«В гуманитарной сфере все-таки контакты приносят свои плоды. Идет обмен телами погибших. Идет обмен пленными. Поэтому эта работа будет продолжена», — отметил Карасин.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что Киев продолжает переговоры с Москвой в гуманитарной сфере.

18 сентября Россия и Украина произвели новый обмен телами военнослужащих. По данным военкора Александра Коца, Россия передала Украине 1000 тел. Взамен были возвращены тела 24 российских солдат.

