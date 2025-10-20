Лепса призвали внести в «стоп-лист» за мат на концерте

Глава ФПБК Бородин раскритиковал Лепса за мат и странное состояние на концерте

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин высказался о недавнем концерте певца Григория Лепса во Владивостоке. В беседе с порталом «Страсти» он указал, что зрители уходили, не оставшись до конца, из-за мата и странного состояния артиста.

По мнению Бородина, поведение и действия Лепса прощать нельзя. Артиста необходимо включить в «стоп-лист».

Также глава ФПБК сравнил певца с бывшим президентом России Борисом Ельциным. Он отметил, что исполнителю известных хитов для полного позора осталось только выйти к зрителям «пьяным и обоссаться».

Не то пьяный, не то под наркотиками. Он даже не понимает, что перед ним находятся живые люди, которые заплатили деньги за его концерт Виталий Бородин лидер ФПБК

Лепс, как считает Бородин, должен быть наказан, привлечен к ответственности. В частности, певца можно лишить концертов на время, а еще оштрафовать за мат со сцены. Тем временем зрители, призвал глава ФПБК, должны требовать возврата денег за билеты.

Он просто уже как алкаш не понимает, что делает. Что это за артист? Что он нам несет? (…) Конечно, люди, которые ушли, расстроены, так как они ждали Лепса, а не подобие Ельцина Виталий Бородин лидер ФПБК

Ранее глава ФПБК призвал «отменить» исполнителя Прохора Шаляпина. Певца он также захотел «в срочном порядке обследовать». Причиной стал образ жизни артиста, публикующего в сети кадры отдыха с женщинами, а также показывающего свой стиль альфонства.

Незадолго до этого также Бородин потребовал запретить российского рэпера Macan. Он счел, что артист не является патриотом и «должен отдать долг перед Родиной».