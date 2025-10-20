Биржевые цены на бензин в России обновили рекорд

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже обновила исторический максимум

В ходе торгов на Петербургской бирже в понедельник, 20 октября, стоимость бензина Аи-92 поднялась до 74 336 рублей за тонну, что стало новым историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Вместе с тем бензин Аи-95 подешевел до 79 622 рублей за тонну, а летнее и межсезонное дизельное топливо потеряли сразу 6,8 и 5 процентов стоимости соответственно. Зимнее дизельное топливо подорожало до 77 709 рублей за тонну, что значительно дешевле, чем с поставками на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке — 82 071 и 84 616 рублей.

Бензин Аи-92 дорожает с 7 октября. Небольшой шаг котировок объясняется искусственными ограничениями, из-за которых, по оценкам участников рынка, реальная стоимость оптовых партий заметно выше рыночной.

Другой проблемой остаются трудности с получением купленного на торгах топлива. Некоторые независимые сети АЗС утверждают, что не могут добиться поставок бензина месяцами.

Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько рассказал, что на фоне всех трудностей некоторые заправки в России начали разбавлять бензин, чтобы не идти на повышение цен.