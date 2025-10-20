Мэрия Гюмри объявила о марше на Ереван после ареста желавшего союза с РФ мэра

Вице-мэр Гюмри объявил о забастовке и марше на Ереван после ареста Гукасяна

Вице-мэр второго города в Армении — Гюмри — Аветис Аракелян объявил о забастовке мэрии и марше на Ереван после ареста желавшего союза с Россией мэра Вардана Гукасяна. Об этом он заявил в беседе с журналистами, его слова приводит News.am.

«Сейчас мы поедем в Ереван, будем повышать голос, кричать и защищать нашего мэра. Мы не будем турками», — заявил он.

Накануне к Вардану Гукасяну пришли силовики с обысками. Позже ему было предъявлено обвинение в коррупции, мэр был задержан.

В апреле Гукасян был избран на должность мэра Гюмри. После избрания он заявил, что желает создать Союзное государство с Россией.