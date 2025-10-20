Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:03, 20 октября 2025Бывший СССР

Мэрия Гюмри объявила о марше на Ереван после ареста желавшего союза с РФ мэра

Вице-мэр Гюмри объявил о забастовке и марше на Ереван после ареста Гукасяна
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernd Weißbrod / Reuters

Вице-мэр второго города в АрменииГюмри — Аветис Аракелян объявил о забастовке мэрии и марше на Ереван после ареста желавшего союза с Россией мэра Вардана Гукасяна. Об этом он заявил в беседе с журналистами, его слова приводит News.am.

«Сейчас мы поедем в Ереван, будем повышать голос, кричать и защищать нашего мэра. Мы не будем турками», — заявил он.

Накануне к Вардану Гукасяну пришли силовики с обысками. Позже ему было предъявлено обвинение в коррупции, мэр был задержан.

В апреле Гукасян был избран на должность мэра Гюмри. После избрания он заявил, что желает создать Союзное государство с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали поисков семьи Усольцевых. Что рассказали волонтеры и могли ли силовики задержать пропавших в тайге?

    Пережившего смертельную атаку российского военного сняли на видео

    Захарова ответила на комментарий Каллас о предстоящей встрече Путина и Трампа

    Зеленский назвал возможных поставщиков газа для Украины

    Дачникам раскрыли секрет долгой службы фасада

    В Подмосковье спасатели откачали кислородом пострадавших при пожаре голубей

    Россиянка напилась перед рейсом, поругалась с друзьями и заявила о бомбе на борту

    Доктор Мясников предупредил высоких женщин о большом риске одного вида рака

    Названа дата встречи госсекретаря США и Лаврова по Украине

    Москвичам пообещали серость

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости