Толпа спецназа вывела в наручниках желавшего союза с Россией мэра Гюмри и попала на видео

Опубликовано видео задержания мэра Гюмри Вардана Гукасяна

Мэра второго по величине города Армении — Гюмри — Вардана Гукасяна в наручниках вывела толпа спецназа. Видео задержания публикует Caliber в Telegram-канале.

На видео толпа силовиков в форме вывела чиновника и посадила в свой автомобиль. Количество задерживающих силовиков исчисляется десятками.

«Силовики увезли оппозиционного мэра Вардана Гукасяна из здания муниципалитета Гюмри», — говорится в сообщении. Его обвиняют в коррупции.

В апреле Гукасян был избран на должность мэра Гюмри. В интервью он заявил, что выступает за создание союзного государства с Россией, аналогичного с Белоруссией. Кроме того, он заявил, что в 2026 году желает побороться за пост премьер-министра Армении, несмотря на слухи о своем возможном аресте по инициативе нынешнего премьера Никола Пашиняна.