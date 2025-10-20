В Армении толпа силовиков пришла к пожелавшему союза с Россией мэру

В Армении задержали пожелавшего союза с Россией мэра Гюмри Гукасяна

В Армении задержали пожелавшего союза с Россией мэра Гюмри Вардана Гукасяна. Об этом сообщил Антикоррупционный комитет республики, передает Armenpress в своем Telegram-канале.

«В рамках уголовного дела, расследуемого Антикоррупционным комитетом, в мэрии Гюмри проводятся следственные действия. Дополнительная информация будет предоставлена позже», — заявили в ведомстве. Кроме того, в комитете сообщили о задержании мэра Гукасяна, однако позже сообщение было изменено на то, что комментарии по этому поводу будут объявлены позже.

В апреле Гукасян избрался на должность мэра второго города в республике — Гюмри. В интервью он заявил, что выступает за создание союзного государства с Россией, аналогичного с Белоруссией. Кроме того, он заявил, что в 2026 году желает побороться за пост премьер-министра Армении, несмотря на слухи о своем возможном аресте по инициативе нынешнего главы правительства Никола Пашиняна.

Ранее премьер-министр Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван может подать заявку на членство в Европейском союзе (ЕС) уже «через месяц». По его словам, решение зависят от различных факторов, но армянские власти стремятся углубить взаимодействие с Евросоюзом.