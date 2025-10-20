Мир
МИД раскрыл темы встречи Лаврова и госсекретаря США

Замглавы МИД Рябков: Лавров и госсекретарь США Рубио обсудят Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на предстоящей встрече обсудят ход российской специальной военной операции (СВО) на Украине и военную поддержку Киева западными союзниками. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.

«Конечно, тематика СВО и той линии, которую проводит западная группа в поддержку Украины, нас не может устроить», — поделился российский дипломат.

Ранее источники издания Sohu рассказали, что в конце сентября между Лавровым и Рубио за закрытыми дверями состоялся напряженный диалог по Украине.

