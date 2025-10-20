Российская кризисная отрасль столкнулась с новой проблемой

«Ведомости»: Экспортная стоимость российского чугуна упала до минимума за 5 лет

Экспортные цены на российский чугун упали до минимального за пять лет уровня. Стабильное падение продолжается с июня прошлого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Metals & Mining Intelligence (MMI).

Еще в сентябре цены с погрузкой на судно (FOB) в портах Черного моря упали до 300 долларов за тонну и с тех пор держатся на этом уровне. Хуже ситуация была только в мае 2020 года, что стало отдельной проблемой для российских металлургов, которые и без этого сталкиваются с кризисной ситуацией.

При этом экспорт чугуна из России также сокращается. Если в январе-апреле он составлял 331-364 тысячи тонн в месяц, то в августе упал до 236 тысяч. К декабрю, ожидают эксперты, продажи могут обвалиться до 200 тысяч тонн в месяц, а за год падение составит семь процентов после сокращения на восемь процентов годом ранее. Стоимость российского чугуна снижается из-за низкого спроса на мировом рынке, в том числе в Турции, куда шла значительная часть поставок.

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов указывает, что санкции делают ситуацию для российских предприятий хуже, чем для их иностранных конкурентов. Он допускает, что падение поставок за рубеж в наихудшем сценарии может достичь 14 процентов.

Ранее представители металлургических компаний и эксперты назвали не слишком существенной помощь, которую правительство намерено оказать отрасли. По их оценкам, перенос сроков уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче железной руды на 1 декабря будет иметь ограниченное влияние с учетом того, что даже эффективные предприятия начинают работать в убыток.

До этого СМИ выяснили, что из-за проблем с внутренним спросом и экспортом металлургические компании начали сокращать сотрудников и задумались о переходе на четырехдневную рабочую неделю.