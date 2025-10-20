Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:20, 20 октября 2025Экономика

Российская кризисная отрасль столкнулась с новой проблемой

«Ведомости»: Экспортная стоимость российского чугуна упала до минимума за 5 лет
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Николай Чикичу / РИА Новости

Экспортные цены на российский чугун упали до минимального за пять лет уровня. Стабильное падение продолжается с июня прошлого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Metals & Mining Intelligence (MMI).

Еще в сентябре цены с погрузкой на судно (FOB) в портах Черного моря упали до 300 долларов за тонну и с тех пор держатся на этом уровне. Хуже ситуация была только в мае 2020 года, что стало отдельной проблемой для российских металлургов, которые и без этого сталкиваются с кризисной ситуацией.

При этом экспорт чугуна из России также сокращается. Если в январе-апреле он составлял 331-364 тысячи тонн в месяц, то в августе упал до 236 тысяч. К декабрю, ожидают эксперты, продажи могут обвалиться до 200 тысяч тонн в месяц, а за год падение составит семь процентов после сокращения на восемь процентов годом ранее. Стоимость российского чугуна снижается из-за низкого спроса на мировом рынке, в том числе в Турции, куда шла значительная часть поставок.

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов указывает, что санкции делают ситуацию для российских предприятий хуже, чем для их иностранных конкурентов. Он допускает, что падение поставок за рубеж в наихудшем сценарии может достичь 14 процентов.

Ранее представители металлургических компаний и эксперты назвали не слишком существенной помощь, которую правительство намерено оказать отрасли. По их оценкам, перенос сроков уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче железной руды на 1 декабря будет иметь ограниченное влияние с учетом того, что даже эффективные предприятия начинают работать в убыток.

До этого СМИ выяснили, что из-за проблем с внутренним спросом и экспортом металлургические компании начали сокращать сотрудников и задумались о переходе на четырехдневную рабочую неделю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    Лежащие на полу люди во время рейда в московском ночном клубе попали на видео

    Атаку Трампа на Колумбию объяснили

    Россиян захотели обязать по-новому продавать квартиры

    В России отреагировали на возможное вступление Украины в ЕС по новым правилам

    Главного инженера военной строительной компании заподозрили в хищении 500 миллионов рублей

    Приговор убийце Талькова утвердили

    Заложенность ушей оказалась симптомом редкой опухоли у мужчины

    Россиянка отправила в нокаут угрожавшего пистолетом ее возлюбленному стрелка

    Боярский объявил о завершении карьеры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости