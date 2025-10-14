Экономика
14 октября 2025

В российской кризисной отрасли назвали помощь от властей несущественной

«Ведомости»: Помощь правительства разочаровала находящихся в кризисе металлургов
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Разработанный Минфином России проект постановления правительства об оказании поддержки отрасли черной металлургии, попавшей в тяжелую финансовую ситуацию, разочаровал участников отрасли, посчитавших его несущественным. Об этом со ссылкой на собеседников в компаниях и экспертов пишут «Ведомости».

Документ, еще не вступивший в силу, предусматривает перенос сроков уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче железной руды на 1 декабря. В ведомстве считают, что такие меры позволят кризисным предприятиям высвободить оборотные средства и стабилизировать финансовые показатели. При этом еще на прошлой неделе глава Минпромторга Антон Алиханов указывал, что отсрочка по уплате акциза до 1 декабря станет недостаточной поддержкой.

До этого, в сентябре, ассоциация «Русская сталь» (объединяет крупные предприятия черной металлургии) в письме Алиханову и главе Минфина Антону Силуанову предлагала принять более существенные меры — перенести сроки уплаты акциза и НДПИ на 30 декабря, а также разрешить уплачивать страховые взносы постепенно в первом полугодии 2026 года.

Источник в одной из металлургических компаний указал, что выбранный правительством формат не слишком поможет отрасли. По его оценке, временный экономический эффект от переноса составит около 700 миллионов рублей, в то время как ежемесячные выплаты по акцизу на жидкую сталь в среднем достигают 4,6 миллиарда рублей.

По его словам, в настоящее время акциз собирается в условиях, когда металл продается ниже себестоимости, так что в убыток работают даже самые эффективные предприятия отрасли. Собеседник издания подчеркнул, что действенной поддержкой стал бы мораторий на взимание акциза, а также изменение цены отсечения на более справедливую, ведь текущая себестоимость производства выросла на 25-30 процентов с того момента, как был установлен нынешний порог.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов согласился с тем, что поддержка правительства будет иметь ограниченный эффект. Однако, по его мнению, из кризиса отрасль в любом случае выйдет только при восстановлении спроса со стороны металлоемких отраслей.

Опрошенные изданием эксперты также согласны с тем, что пороговое значение для уплаты акциза следует увеличивать. Вместе с тем аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев не верит, что в правительстве пойдут на такой шаг, потому что это увеличит и без того значительный дефицит бюджета.

Ранее СМИ выяснили, что из-за проблем с внутренним спросом и экспортом российские металлургические компании начали сокращать сотрудников и задумались о переходе на четырехдневную рабочую неделю.

