Мировой экономике предсказали разрушительные последствия из-за ряда факторов

ВБ: Замедление мировой экономики окажется самым продолжительным за 60 лет

В нынешнем десятилетии мировую экономику ждет самое продолжительное замедление роста. Об этом со ссылкой на Всемирный банк (ВБ) предупредил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Его процитировало ТАСС.

Он обратил внимание, что средний показатель роста мирового ВВП в текущем десятилетии составит всего 2,5 процента. К числу тех вызовов, которые могут оказать на мировую экономику разрушительное воздействие он отнес тектонические сдвиги в глобальных торговых отношениях, рост протекционизма, деформацию логистических цепочек, повышенную волатильность финансовых рынков, углубление социально-экономических и технологических разрывов между странами.

Инструментами для преодоления этих сложностей должны, по мнению Биричевского, стать сбалансированные и прагматичные решения, выработанные мировым сообществом.

По прогнозам, в обозримом будущем мировая экономика может столкнуться с беспрецедентным по своим масштабам валютным кризисом из-за огромного государственного долга развитых стран.

