Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян

Мошенники стали представляться сотрудниками уполномоченного по правам человека

Мошенники стали писать россиянам в мессенджерах, представляясь сотрудниками рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. О новой уловке злоумышленников Москалькова предупредила в Telegram-канале.

По словам омбудсмена, мошенники направляют гражданам запросы, в которых требуют заполнить анкеты и предоставить расширенные персональные данные. По ее словам, были зафиксированы случаи такой рассылки в WhatsApp, Telegram и «ВКонтакте».

Ранее в МВД России рассказали, что мошенники могут украсть деньги и получить доступ к порталу «Госуслуги» через поддельные объявления. Уточнялось, что ссылки из объявлений ведут на фишинговые сайты, где предлагается ввести данные от «Госуслуг», чтобы якобы получить компенсации и субсидии.

Перед этим стало известно, что мошенники начали создавать в мессенджерах аккаунты, предлагающие услуги по перегону и покупке автомобилей из-за рубежа. Россиян призвали проявлять осторожность с предложениями по покупке авто по чересчур выгодным ценам и избегать оплаты криптовалютой.