08:39, 18 октября 2025Интернет и СМИ

В МВД предупредили об уловке мошенников для получения доступа к «Госуслугам»

МВД: Мошенники через поддельные объявления крадут деньги и доступ к Госуслугам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Злоумышленники через поддельные объявления крадут деньги и доступ к порталу «Госуслуги». Об этом ТАСС заявили в пресс-центре МВД России.

В ведомстве предупредили, что ссылки из объявлений ведут на фишинговые сайты, где предлагается ввести данные от «Госуслуг», чтобы якобы получить компенсации, субсидии, выплаты или льготы.

В случае, если жертва введет свои данные, мошенники получат доступ к «Госуслугам» и ко всей информации, содержащейся на аккаунте.

Ранее стало известно, что на портале «Госуслуги» появился новый способ защиты аккаунта от мошенников. Как сообщило Минцифры, для пользователей добавили возможность выбрать доверенный контакт.

    Все новости