В МВД предупредили об уловке мошенников для получения доступа к «Госуслугам»

МВД: Мошенники через поддельные объявления крадут деньги и доступ к Госуслугам

Злоумышленники через поддельные объявления крадут деньги и доступ к порталу «Госуслуги». Об этом ТАСС заявили в пресс-центре МВД России.

В ведомстве предупредили, что ссылки из объявлений ведут на фишинговые сайты, где предлагается ввести данные от «Госуслуг», чтобы якобы получить компенсации, субсидии, выплаты или льготы.

В случае, если жертва введет свои данные, мошенники получат доступ к «Госуслугам» и ко всей информации, содержащейся на аккаунте.

Ранее стало известно, что на портале «Госуслуги» появился новый способ защиты аккаунта от мошенников. Как сообщило Минцифры, для пользователей добавили возможность выбрать доверенный контакт.