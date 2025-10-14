Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:30, 14 октября 2025Интернет и СМИ

На «Госуслугах» появился новый способ защиты от мошенников

На «Госуслугах» добавили функцию выбора доверенного контакта для защиты аккаунта
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

На портале «Госуслуги» появился новый способ защиты аккаунта от мошенников. Как сообщило Минцифры в Telegram-канале, для пользователей добавили возможность выбрать доверенный контакт.

«У него (пользователя, выбранного в качестве доверенного контакта — Прим. «Ленты.ру») не будет доступа к личному кабинету, и он не сможет выполнять действия от вашего имени, но ему будет приходить дополнительный код подтверждения, если вы решите сменить пароль», — рассказали в министерстве.

Уточняется, что функция выбора доверенного контакта доступна всем пользователям портала «Госуслуги» старше 14 лет. Подключить ее можно в разделе «Безопасность», для этого понадобится указать имя и номер телефона этого лица, привязанный к «Госуслугам». Пользователю, которого выбрали в качестве доверенного контакта, нужно будет в личном кабинете подтвердить запрос.

Материалы по теме:
Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей. Что нужно знать, чтобы от них защититься?
Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей.Что нужно знать, чтобы от них защититься?
16 декабря 2024
Мошенники взломали «Госуслуги»: что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
Мошенники взломали «Госуслуги»:что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
10 апреля 2025

«Доверенный контакт может быть только один, при этом у каждого доверенного контакта может быть до 5 доверителей», — указали в Минцифры. Там также отметили, что владелец аккаунта в любой момент может отключить функцию доверенного контакта или же указать другого человека.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» появится новая функция, позволяющая рассказать о проблемах с интернетом в многоквартирном доме. В министерстве добавили, что обращение могут рассматривать до 30 дней.

Перед этим в Минцифры рассказали, что код для входа в личный кабинет на« Госуслугах» можно будет получить через мессенджер Мах. Уточнялось, что перед получением кода чат-бот задаст вопросы, помогающие выявить злоумышленников.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ходорковского и его пособников обвинили в попытке захвата власти в России. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

    Политолог высказался о мотивах Трампа в отношении Израиля

    В Кремле призвали дождаться встречи Трампа и Зеленского ради одного вопроса

    Десантники рассказали о защите БМД от дронов «дредами»

    В Кремле ответили на угрозу Макрона

    Бывшим руководителям WorldSkills Russia увеличили сумму хищений по гранту

    Состояние здоровья Киркорова взволновало поклонников

    Россиянин получил 15 лет колонии за банковские переводы

    Полковник Росгвардии попался на вымогательстве стройматериалов

    Периодическая боль в глазу у 29-летней девушки оказалась симптомом редкого вида рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости