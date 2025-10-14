На «Госуслугах» появился новый способ защиты от мошенников

На «Госуслугах» добавили функцию выбора доверенного контакта для защиты аккаунта

На портале «Госуслуги» появился новый способ защиты аккаунта от мошенников. Как сообщило Минцифры в Telegram-канале, для пользователей добавили возможность выбрать доверенный контакт.

«У него (пользователя, выбранного в качестве доверенного контакта — Прим. «Ленты.ру») не будет доступа к личному кабинету, и он не сможет выполнять действия от вашего имени, но ему будет приходить дополнительный код подтверждения, если вы решите сменить пароль», — рассказали в министерстве.

Уточняется, что функция выбора доверенного контакта доступна всем пользователям портала «Госуслуги» старше 14 лет. Подключить ее можно в разделе «Безопасность», для этого понадобится указать имя и номер телефона этого лица, привязанный к «Госуслугам». Пользователю, которого выбрали в качестве доверенного контакта, нужно будет в личном кабинете подтвердить запрос.

«Доверенный контакт может быть только один, при этом у каждого доверенного контакта может быть до 5 доверителей», — указали в Минцифры. Там также отметили, что владелец аккаунта в любой момент может отключить функцию доверенного контакта или же указать другого человека.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» появится новая функция, позволяющая рассказать о проблемах с интернетом в многоквартирном доме. В министерстве добавили, что обращение могут рассматривать до 30 дней.

Перед этим в Минцифры рассказали, что код для входа в личный кабинет на« Госуслугах» можно будет получить через мессенджер Мах. Уточнялось, что перед получением кода чат-бот задаст вопросы, помогающие выявить злоумышленников.