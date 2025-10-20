Москвичам назвали время прихода тепла

Синоптик Леус: В выходные температура в столице поднимется до плюс 10 градусов

Над центральными областями Европейской России в течение недели погода сохранится облачной с высокой вероятностью дождей и с температурой немного превышающей рамки климата — особенно потеплеет в конце рабочей недели. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 21 октября, погоду в столице продолжит формировать северная периферия циклона, так что в регионе по-прежнему облачно, пройдут дожди, температура днем составит плюс 5-7 градусов. Вторник окажется самым холодным днем недели. В среду, 22 октября, управление синоптической ситуацией перейдет к гребню антициклона, вытягивающемуся с северо-востока. Он поспособствует появлению в облаках прояснений и постепенно прекратит дожди. Температура повысится до плюс 6-8 градусов.

Еще на градус теплее будет в четверг, 23 октября. Существенных осадков в столичном регионе по-прежнему не ожидается. В пятницу, 24 октября, атмосферный фронт с запада затянет небо плотными облаками, принесет небольшие дожди и атлантический воздух. Днем в столице ожидается плюс 7-9 градусов.

В субботу, 25 октября, Москва окажется в теплом секторе циклона, в зоне облачной, дождливой и ветреной погодой, с аномально низким, на 12-14 единиц ниже нормы, атмосферным давлением. Потеплеет: после полудня ожидается около плюс 10 градусов. Этот день может стать самым теплым днем недели. В воскресенье, 26 октября, на фоне еще более низкого атмосферного давления, погода сохранит пасмурная, вновь пройдут дожди, а температура будет на 3-4 градуса выше климатической нормы.

Ранее ведущий метеоролог агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что снега в Москве до конца октября не ожидается.