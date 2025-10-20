Макговерн: ВС РФ продвигаются таким темпом, который раньше казался невозможным

Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире своего YouTube-канала оценил темпы продвижения российских войск на Украине, отметив, что сейчас они двигаются гораздо быстрее и закрепляют успех.

«Люди упускают из виду тот факт, что Россия уже выиграла этот конфликт. В Донбассе сейчас все начало продвигаться таким темпом, который раньше казался невозможным или маловероятным», — заявил эксперт.

Он также указал на значительную роль ракетных и дроновых ударов по украинским позициям, складам и военно-промышленным объектам. По его словам, этот фактор ускоряет наступление.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска заходят на окраины Константиновки. Чиновник уточнил, что армия уже заняла ряд населенных пунктов в предместьях города.

