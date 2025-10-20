Напавшего с ножом на жену казанского бизнесмена киллера этапировали в Россию

Таджикистан этапировал напавшего с ножом на жену бизнесмена из Казани киллера

Таджикистан этапировал в Россию подозреваемого в покушении на жену казанского бизнесмена Ивана Шевырева Ирину. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, предполагаемый исполнитель Рифат Султанов после нападения скрывался на родине. Он следил за 34-летней Ириной вместе с подельником Бурихоном Хамидовым. Вместе мужчины установили маршрут движения женщины, график и время прибытия в гимназию, где училась ее дочь.

14 октября преступники пошли на дело. Они атаковали женщину, как только та проводила ребенка в школу. Пока один следил за обстановкой, второй, схватив нож, бросился на потерпевшую и принялся наносить ей удары в шею и грудь. Благодаря отчаянному сопротивлению россиянке удалось выжить. Момент атаки попал на видео.

После возбуждения уголовного дела по подозрению в нападении задержали пять человек. Предполагаемыми организаторами нападения оказались двое родственников женщины, а также начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций