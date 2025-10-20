Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:49, 20 октября 2025Силовые структуры

Напавшего с ножом на жену казанского бизнесмена киллера этапировали в Россию

Таджикистан этапировал напавшего с ножом на жену бизнесмена из Казани киллера
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Таджикистан этапировал в Россию подозреваемого в покушении на жену казанского бизнесмена Ивана Шевырева Ирину. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, предполагаемый исполнитель Рифат Султанов после нападения скрывался на родине. Он следил за 34-летней Ириной вместе с подельником Бурихоном Хамидовым. Вместе мужчины установили маршрут движения женщины, график и время прибытия в гимназию, где училась ее дочь.

14 октября преступники пошли на дело. Они атаковали женщину, как только та проводила ребенка в школу. Пока один следил за обстановкой, второй, схватив нож, бросился на потерпевшую и принялся наносить ей удары в шею и грудь. Благодаря отчаянному сопротивлению россиянке удалось выжить. Момент атаки попал на видео.

После возбуждения уголовного дела по подозрению в нападении задержали пять человек. Предполагаемыми организаторами нападения оказались двое родственников женщины, а также начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    В Кремле раскритиковали Европу за позицию по СВПД

    Российская металлургическая компания признала отсутствие денег на дивиденды

    В России ребенок проглотил острый шип и попал в больницу

    Лежащие на полу люди во время рейда в московском ночном клубе попали на видео

    Атаку Трампа на Колумбию объяснили

    Россиян захотели обязать по-новому продавать квартиры

    В России отреагировали на возможное вступление Украины в ЕС по новым правилам

    Главного инженера военной строительной компании заподозрили в хищении 500 миллионов рублей

    Приговор убийце Талькова утвердили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости