Названо число контактировавших с отравившимися россиянами лиц

Роспотребнадзор Бурятии сообщил о 296 лицах, контактировавших с отравившимися

Почти 300 контактных лиц находятся под наблюдением после массового отравления в Улан-Удэ. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора по Бурятии.

«Организовано и проводится медицинское наблюдение в отношении 296 контактных лиц», — говорится в сообщении.

Из 89 заболевших человек у 11 выявили возбудитель сальмонеллеза. На данный момент 55 больных госпитализировали. По данным Роспотребнадзора, их состояние удовлетворительное.

Ранее стало известно, что, по предварительной информации, все заболевшие ели готовую пищу из сети супермаркетов «Николаевский» — в том числе онигири и шаурму. Изготовила фастфуд компания «Восток». В цеху предприятия нашли нарушения. После приема пищи несколько россиян пожаловались на рвоту с кровью.