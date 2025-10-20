Названы пять продуктов для поддержания высокого уровня энергии на протяжении дня

Infobae: Бананы и яблоки помогут поддержать днем высокий уровень энергии

Врачи из Гарварда предложили включить в рацион пять продуктов, которые помогут поддержать высокий уровень энергии на протяжении всего дня. Об этом пишет издание Infobae.

Медики посоветовали всегда иметь при себе темный шоколад, но употреблять его необходимо маленькими порциями. Благодаря этому продукту можно повысить концентрацию внимания, пояснили они.

Также людям с низким уровнем энергии стоит добавить в рацион бананы, которые повысят его благодаря натуральным сахарам и сложным углеводам, добавили доктора. Людям с низким уровнем энергии специалисты также порекомендовали есть чернику, яблоки и перец чили. Что касается напитков, нужно отдавать предпочтение зеленому чаю или простой воде, заключили они.

Ранее диетолог Ви Джей Гамильтон заявила, что некоторые напитки приводят к облысению. Так, она посоветовала при выпадении волос отказаться от сладкой газировки.