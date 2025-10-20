Непрерывный поток крыс привел мать к загадочной дыре за шкафом в детской

Жительница Нью-Йорка раскрыла неожиданную причину нашествия крыс в ее доме

Жительница США нашла загадочную дыру за шкафом в детской комнате и раскрыла неожиданную причину нашествия грызунов в ее доме. Об этом пишет Newsweek.

36-летняя Сиара из Нью-Йорка переехала в район Бруклин в 2018 году. Вскоре она заметила, что в ее квартиру часто забегают мыши и крысы, причем она не могла определить, откуда они берутся. На протяжении семи лет женщина вела борьбу с непрерывным потоком грызунов, однако они постоянно возвращались.

Недавно американка случайно обнаружила загадочную дыру за шкафом в детской комнате. Прибывшие ремонтники выяснили, что отверстие ведет прямо на железнодорожную станцию, расположенную под квартирой Сиары, и грызуны забирались в квартиру именно через нее.

«Я узнала о железнодорожной станции только когда ремонтники приехали заделывать дыру в шкафу в детской комнате. Я живу тут с 2018 года и сразу же заметила проблему с крысами. Я решила рассказать об этом, потому что была просто в шоке, когда узнала, что станция соединена с мой детской», — заявила женщина.

Как пишет Newsweek, сейчас в Нью-Йорке обитает около трех миллионов крыс, что на 42 процента больше, чем 10 лет назад. При этом в Бруклине грызунов особенно много. По количеству крыс он уступает только Манхэттену.

