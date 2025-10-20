Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:17, 20 октября 2025Наука и техника

Опухоль мозга научились выявлять без МРТ и анализов

PLoS One: Когнитивные тесты способны выявлять признаки глиомы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DC Studio / Freepik

Ученые из Кембриджского университета провели масштабный анализ и пришли к выводу, что некоторые когнитивные тесты способны выявлять признаки глиомы — одной из самых распространенных и опасных опухолей мозга — еще до появления явных симптомов. Работа опубликована в журнале PLoS One и охватывает 17 исследований, где сравнивались результаты тестов у пациентов с подтвержденной глиомой и у здоровых людей.

Оказалось, что более половины методик, оценивающих память, внимание, речь и скорость мышления, выявляют различия с высокой достоверностью. Наиболее эффективным и удобным в применении оказался Montreal Cognitive Assessment (MoCA) — короткий тест, который занимает несколько минут и может проводиться врачом общей практики. Он показал средние и крупные различия между пациентами и контрольной группой, что делает его перспективным инструментом для раннего скрининга.

Авторы подчеркивают, что такие тесты могут стать важным дополнением к первичной диагностике: они помогут вовремя направлять пациентов на МРТ и другие обследования, ускоряя постановку диагноза. При этом исследователи отмечают, что для окончательной оценки точности и применимости этих тестов в реальных условиях первичного звена медицины нужны дальнейшие клинические испытания.

Ранее ученые установили, что социальная и экологическая среда района проживания напрямую связана с риском развития деменции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова ответила на комментарий Каллас о предстоящей встрече Путина и Трампа

    Следственный комитет проверит обрушение стены в российском доме

    В Петербурге мужчина избил таксиста из-за отказа везти его семью и попал на видео

    Российская фигуристка рассказала о ценах в Китае

    Удар авиабомбы по пункту ВСУ попал на видео

    Мировой экономике предсказали разрушительные последствия из-за ряда факторов

    В России предложили меры для борьбы с курсом Киева на дерусификацию

    Стилист оценила образ Киркорова в ботинках с перпендикулярными носами

    Опухоль мозга научились выявлять без МРТ и анализов

    Украинская разведка заявила о начале Россией серийного производства реактивных авиабомб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости