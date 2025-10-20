Останки пропавшей три года назад женщины нашли благодаря бутылке водки

В Австралии пропавшую женщину нашли мертвой рядом с бутылкой водки

В Австралии полиция обнаружила останки женщины по имени Люсинда Миллер, пропавшей три года назад. Об этом сообщает ABC News.

24-летняя Миллер исчезла по дороге в Нирим-Саут в октябре 2022 года. Последним ее видел водитель машины, который подвозил ее из Мельбурна и высадил на обочине дороги, где она попросила. Тогда женщину пытались найти, но тщетно.

Спустя три года полицейские получили новые данные о возможном местоположении Миллер. Они отправились в указанное место с волонтерами и служебными собаками. Один из полицейских заметил на земле бутылку водки. По его словам, именно благодаря этому ему и удалось найти останки Миллер. Они лежали в кустах рядом.

Полицейские подтвердили, что обнаруженные останки принадлежат пропавшей женщине. Смерть Миллер, предположительно, была ненасильственной.

Ранее сообщалось, что в США пропавшую во время пожара жительницу штата Индиана нашли живой в лесу через неделю. «Никто не знает, что произошло. Никто не знает, как она оказалась там. Никто вообще ничего не знает», — прокомментировали случившееся ее родные.

