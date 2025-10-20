Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» украинец рассказал о своем деле

Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» Журавлев заявил о своей невиновности

Украинец Владимир Журавлев, которого Германия подозревает в подрыве газопроводов «Северный поток», дал интервью польским журналистам TVP INFO. Он рассказал о своем деле, жизни в Польше и хобби, из-за которого, вероятно, и стал объектом подозрений.

Мужчина заявил, что не имеет никакого отношения к диверсии на газопроводе и не совершал никаких преступлений на территории Германии. «Я не взрывал этот Nord Stream», — подчеркнул он.

По словам Журавлева, о подозрении он узнал только в 2024 году, когда польские и немецкие правоохранители провели обыск в его доме. Его адвокат в свою очередь отметил, что немецкая сторона не предоставила доказательств, подтверждающих участие его подзащитного во взрывах.

Журавлев сейчас работает в Польше в строительной сфере — занимается вентиляцией и кондиционированием. Ныряние, по его словам, это лишь увлечение, которым он занимается уже больше десяти лет. «Сначала это было очень на базовом уровне, потом переросло в глубокое ныряние — в пещерах, это для меня интересно», — объяснил он.

О задержании гражданина Украины в городе Прушкув по делу о теракте на «Северных потоках» стало известно 30 сентября. По версии следствия, в сентябре 2022 года мужчина вместе с другими диверсантами отплыл на яхте из Ростока в Балтийское море, а затем спустился под воду и заложил взрывчатку на газопроводе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о том, что Варшава не заинтересована в выдаче Журавлева. Он также назвал справедливым постановление польского суда освободить мужчину.

