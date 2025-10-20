Популярные методы лечения простуды оказались бесполезны

Эндокринолог Блай: Лук и чеснок не облегчают симптомы простуды

Эндокринолог Гваделупе Блай заявила, что многие популярные методы лечения простуды в действительности являются бесполезными. Их она перечислила в разговоре с изданием Infosalus.

В частности, Блай заявила, что не существует никаких научных доказательств того, что лук помогает облегчать симптомы простуды и борется с вирусами. Более того, запах этого продукта может раздражать глаза и дыхательные пути, предупредила она. По словам врача, не помогает предотвратить простуду и прием витамина C.

Что касается употребления чеснока, он действительно имеет в своем составе вещества, обладающие умеренным антибактериальным эффектом, отметила медик. Однако не доказано, что он может вылечить или предотвратить простуду, но зато известно, что чеснок раздражает слизистую оболочку желудка.

Другим бесполезным способом лечения простуды врач назвала вдыхание горячего пара. Блай объяснила, что с его помощью можно действительно облегчить заложенность носа, однако пар не уничтожает вирусы и создает риск ожогов дыхательных путей. Она также призвала не пытаться лечиться эхинацеей и другими растениями, поскольку большинство исследований доказали, что они не помогают справиться с простудой.

Врач добавила, что данные относительно эффективности леденцов с цинком являются неоднозначными. Они и правда могут сократить продолжительность простуды, но только если употреблять их в первые сутки. Тем временем у леденцов имеются побочные эффекты, такие как тошнота и даже токсичность при чрезмерном приеме, предупредила Блай.

При этом эффективными методами лечения простуды врач назвала употребление меда, полоскание горла и промывание носа соленой водой, установку в комнате увлажнителя воздуха и обильное питье.

