Россия
08:07, 20 октября 2025Россия

Пранкеры Вован и Лексус допустили розыгрыш Макрона или фон дер Ляйен

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПошлины США

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) не исключили возможность розыгрыша европейских политиков. В частности, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, пишет РИА Новости.

«Кто знает, кто знает. Ну да, давайте посмотрим», — отметил Лексус, отвечая на вопрос, могут ли они позвонить европейским лидерам.

По его словам, «многое не исключено, никто не исключен».

Комментируя реакцию Европы на состоявшийся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пранкеры подчеркнули, что сейчас политики стран ЕС не играют ведущей роли в контексте мирных переговоров.

Как уточнил Алексей Столяров, европейским лидерам нет никакого смысла сейчас высказываться. У них в нынешней ситуации роль второго плана.

Ранее британские спецслужбы официально причислили Вована и Лексуса к числу главных угроз национальной безопасности Соединенного Королевства.

В начале октября пранкеры узнали у экс-главы USAID данные о финансировании Киева. Также Саманта Пауэр охарактеризовала введение пошлин против Индии за приобретение российской нефти как единственно правильный шаг президента США Дональда Трампа.

    Все новости