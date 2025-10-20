Бывший СССР
14:31, 20 октября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Вероятность приема Украины в Евросоюз по новым правилам оценили

Политолог Жарихин: Приема Украины в Евросоюз в обозримом будущем не будет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Приема Украины в Европейский союз (ЕС) в обозримом будущем не будет, полагает заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин. Вероятность вступления страны в объединение по новым правилам он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в Евросоюзе обсуждается изменение правил членства в объединении, чтобы ускорить прием Украины.

«Трудно себе представить, что они реально собираются включить Украину в состав Евросоюза, учитывая, что это страна, которая не имеет установившихся границ, страна, которая не имеет собственного бюджета — бюджет ее формируется за счет внешних заимствований, и явно совершенно по состоянию своей экономики она не соответствует стандартным требованиям Евросоюза», — поделился политолог.

Если решение о включении Украины в Евросоюз и будет принято, то оно будет чисто политическим, считает Жарихин.

«Но я думаю, что дело окончится очередными разговорами о приеме. Реального приема в обозримом будущем не будет», — заключил он.

До этого вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Киев надеется при определенных обстоятельствах добиться прорыва в вопросе вступления в ЕС в декабре.

    Все новости