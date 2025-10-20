Экономика
13:37, 20 октября 2025Экономика

Россиян захотели обязать по-новому продавать квартиры

В России предложили ввести обязательную правовую экспертизу перед продажей жилья
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россиян захотели обязать по-новому продавать квартиры — перед сделкой предложили требовать прохождение правовой экспертизы. Это должно стать спасением от расторжения договоров с добросовестными покупателями из-за мошенников, пишут «Известия».

С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он считает, что при сделках с недвижимостью нужно в обязательном порядке проводить правовую экспертизу, а также установить стандарт проверки «чистоты» объекта перед куплей-продажей.

Такими полномочиями депутат предлагает наделить нотариусов. Сейчас они при удостоверении сделки проверяют только личность и дееспособность сторон, наличие прав собственности и обременений, а также соблюдение формы договора, рассказал депутат.

Якубовский подчеркнул, что сейчас не смотрят анализ истории перехода права на квартиру, на наличие судебных споров и других обстоятельств, которые помогли бы оспорить сделку с добросовестным покупателем.

Ранее россиянам назвали безопасные способы передачи жилья детям при жизни. Сделать это можно через дарение или через договор пожизненной ренты. Оба способа предполагают, что за прежним квартировладельцем остается право пожизненного проживания на жилплощади.

