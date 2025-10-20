Силовые структуры
08:16, 20 октября 2025

Прокуратура заинтересовалась аварийной посадкой самолета в российском аэропорту

Прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в Пулково
Варвара Митина (редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки выполнявшего рейс «Санкт-ПетербургБаку» самолета в аэропорту Пулково. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Правоохранители выяснят, насколько исполнялось законодательство о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Сейчас пассажиры рейса находятся в зале ожидания, им предоставлены напитки.

Рейс J2 020 азербайджанских авиалиний «AZAL», который вылетел из Петербурга в Баку в 0:30, аварийно сел в аэропорту Пулково из-за неисправности шасси. После посадки он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет. На борту находились 155 пассажиров и семь членов экипажа.

