Наука и техника
05:43, 20 октября 2025Наука и техника

Раскрыта неожиданная польза газированной воды

BMJ Газированная вода ускоряет усвоение глюкозы клетками
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Газированная вода может влиять на обмен веществ. Ученые из Университета Кюсю (Япония) выяснили, что растворенный в ней углекислый газ способен ускорять усвоение глюкозы клетками. Как показано в исследовании, опубликованном в BMJ Nutrition, Prevention & Health, при попадании в кровь CO₂ превращается в бикарбонат, повышая pH внутри эритроцитов и активируя гликолиз — процесс, при котором клетки начинают активнее использовать сахар.

Исследователи сравнили этот эффект с изменениями, наблюдаемыми во время гемодиализа: и там, и в случае газированной воды повышенный уровень CO₂ стимулирует клеточный метаболизм. Хотя снижение сахара в крови оказалось небольшим, механизм показывает, что углекислый газ может играть роль в регуляции энергетического обмена.

Авторы подчеркивают, что газированная вода не является средством для похудения, но может вызывать легкое чувство насыщения и кратковременно снижать уровень глюкозы. Ученые считают, что этот эффект заслуживает дальнейшего изучения — особенно в контексте профилактики метаболических нарушений.

Ранее ученые установили, что всего один стакан воды активирует естественные защитные механизмы полости рта уже через час.

    Все новости