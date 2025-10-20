Раскрыта роль свекра в нападении с ножом на жену российского бизнесмена

В Казани арестован свекор Шевыревой, он — организатор покушения на ее жизнь

В Казани Советский районный суд арестовал отца бизнесмена Ивана Шевырева по делу о покушении на его жену. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, фигурант — заместитель директора компании «Волга-автодор» Станислав Шевырев. Он заключен под стражу на один месяц и 28 дней — до 14 декабря 2025 года.

По информации Telegram-канала «112», под домашний арест отправлен сотрудник службы безопасности фирмы «Волга-Автодор» Булат Галлямов — еще один участник покушения на пострадавшую.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, предполагаемыми организаторами нападения на женщину оказались двое ее родственников и бывший начальник службы безопасности. Также правоохранители задержали двух пособников, которые помогли готовить нападение.

По данным следствия, 14 октября мотоциклист несколько раз ударил 34-летнюю потерпевшую ножом в шею. Сейчас женщина находится в больнице.

Ранее сообщалось, что Таджикистан этапировал в Россию подозреваемого в покушении на жену казанского бизнесмена Ивана Шевырева Ирину. Предполагаемый исполнитель — Рифат Султанов.