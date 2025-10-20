Силовые структуры
Раскрыта судьба осужденных за взрыв в российской шахте

Осужденные по делу о взрыве метана в шахте «Листвяжная» освободились из колонии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Антон Якутов

Антон Якутов. Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Двое фигурантов уголовного дела, возбужденного после взрыва метана в шахте «Листвяжная», отбыли положенное наказание и вышли из колонии на свободу. Об этом сообщает РИА Новости.

Реальные сроки получили бывшие топ-менеджеры компании «СДС-Уголь», являющейся собственником угольного разреза, Геннадий Алексеев и Антон Якутов. Они были приговорены к пяти годам трем месяцам и пяти годам соответственно. Их освободили с учетом отбытого под стражей времени — один день в СИЗО равен полутора суткам в колонии.

В настоящее время Беловский городской суд рассматривает уголовное дело восьми бывших инспекторов Сибирского управления Ростехнадзора, которые допустили нарушения при проверке работы шахты, вследствие чего произошло ЧП.

В 2024 году на волю вышел главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов, осужденный на четыре года.

Собственник шахты Михаил Федяев отделался условным наказанием сроком 3,5 года. Он получал ежемесячную зарплату в более чем четыре миллиона рублей.

Взрыв метана на руднике произошел 25 ноября 2021 года, в результате которого 46 шахтеров и пятеро горноспасателей не выжили.

