Названа зарплата основного владельца шахты «Листвяжная»

Основной владелец «Листвяжной» Федяев получал зарплату свыше 4 миллионов рублей

Основной собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев, которого осудили по делу о гибели 51 человека в результате аварии, ежемесячно получал зарплату свыше 4 миллионов рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Месячный фонд заработной платы с учетом надбавки, премии и районного коэффициента составляет 4,1 миллиона рублей», — называется сумма в документах.

Центральный районный суд Кемерово приговорил к 3,5 года условно собственника и председателя совета директоров шахты «Листвяжная» Михаила Федяева из-за взрыва метана на руднике 25 ноября 2021 года, в результате которого 46 шахтеров и пятеро горноспасателей не выжили.