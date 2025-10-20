Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:08, 20 октября 2025Россия

Названа зарплата основного владельца шахты «Листвяжная»

Основной владелец «Листвяжной» Федяев получал зарплату свыше 4 миллионов рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Киселев / ТАСС

Основной собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев, которого осудили по делу о гибели 51 человека в результате аварии, ежемесячно получал зарплату свыше 4 миллионов рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Месячный фонд заработной платы с учетом надбавки, премии и районного коэффициента составляет 4,1 миллиона рублей», — называется сумма в документах.

Центральный районный суд Кемерово приговорил к 3,5 года условно собственника и председателя совета директоров шахты «Листвяжная» Михаила Федяева из-за взрыва метана на руднике 25 ноября 2021 года, в результате которого 46 шахтеров и пятеро горноспасателей не выжили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он вас уничтожит, если захочет». Трамп постоянно ругался на встрече с Зеленским и требовал принять условия России

    Российские военные за неделю улучшили положение у Песчаного и Северска

    Россиянин сравнил два популярных курорта Азии для зимовки и назвал наиболее дешевый

    Муж из-за приложения в смартфоне жены заподозрил ее в измене после 15 лет брака

    Привычный орех показал пользу при ожирении

    Рита Ора в топе и микрошортах похвасталась прессом

    Бросившего младенца в сугроб блогера переобъявили в розыск в России

    На Западе оценили темпы продвижения российских войск на Украине

    Трое детей заживо сгорели в российском регионе

    В Петербурге задумали увеличить один штраф для автомобилистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости