Раскрыты слова Алаудинова участникам операции «Поток» перед их заходом в трубу

Раскрыты слова генерал-лейтенанта Апти Алаудинова участникам операции «Поток» перед их заходом в трубу. Их опубликовал Telegram-канал «Россия — страна героев!».

В воззвании к российским военнослужащим Алаудинов напомнил им, что героя отличает от обычного мужчины способность превозмогать и страх, и боль. «Когда вы туда пойдете, я тоже, даст Бог, буду с вами там», — сказал генерал.

Саму операцию Алаудинов описал как событие, призванное изменить ход конфликта на Украине.

Ранее командир «Ахмата» сообщил о создании в Сумской области зоны, где «сжигается все, что шевелится». Алаудинов добавил, что в последнее время бойцы спецназа также уничтожили большое количество украинских расчетов беспилотных летательных аппаратов на указанном им участке фронта.