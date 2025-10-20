Россия
12:35, 20 октября 2025Россия

Раскрыты слова Алаудинова участникам операции «Поток» перед их заходом в трубу

Командир «Ахмата» Алаудинов хотел лично участвовать в операции «Поток»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Раскрыты слова генерал-лейтенанта Апти Алаудинова участникам операции «Поток» перед их заходом в трубу. Их опубликовал Telegram-канал «Россия — страна героев!».

В воззвании к российским военнослужащим Алаудинов напомнил им, что героя отличает от обычного мужчины способность превозмогать и страх, и боль. «Когда вы туда пойдете, я тоже, даст Бог, буду с вами там», — сказал генерал.

Саму операцию Алаудинов описал как событие, призванное изменить ход конфликта на Украине.

Ранее командир «Ахмата» сообщил о создании в Сумской области зоны, где «сжигается все, что шевелится». Алаудинов добавил, что в последнее время бойцы спецназа также уничтожили большое количество украинских расчетов беспилотных летательных аппаратов на указанном им участке фронта.

    Все новости