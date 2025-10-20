Россиян с фимозом призвали не ждать и не гадать

Уролог Аглиуллин: Фимоз может привести к боли и инфекциям

Фимоз, то есть сужение крайней плоти, при котором мужчина не может полностью обнажить головку пениса, может привести к серьезным последствиям для здоровья, предупредил уролог-андролог Ильнур Аглиуллин. Об этом он поговорил с Ufatime.ru.

По словам Аглиуллина, фимоз может спровоцировать воспалительные процессы, ощущение постоянного дискомфорта и болевые ощущения. Кроме того, он существенно затрудняет гигиену, что создает почву для развития инфекций, а также может стать причиной серьезных проблем у взрослых мужчин, в том числе осложнений в интимной жизни.

«Не стоит гадать и ждать. Единственный способ проверить, является ли фимоз вашей индивидуальной нормой или патологией, требующей лечения, — пройти диагностику у врача-уролога или андролога», — призвал россиян Аглиуллин.

