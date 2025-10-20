Путешествия
Россиянка напилась перед рейсом, поругалась с друзьями и заявила о бомбе на борту

TourDom: Россиянка заявила о бомбе на борту самолета Самара — Анталья
Елизавета Гринберг (редактор)
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россиянка напилась перед рейсом, поругалась с друзьями и заявила о бомбе на борту самолета авиакомпании Southwind, который должен был выполнять рейс СамараАнталья. Об этом пишет Telegram-канал TourDom.

В итоге пассажиры ждали вылета около 17 часов. Началось все с введенного в аэропорту Самары плана «Ковер» из-за атак беспилотников ВСУ. Одна из туристок вместе с друзьями выпивала на территории воздушной гавани, пережидая задержку рейса. За это время она успела разругаться с компанией, а позже стала переворачивать мусорные баки в аэропорту.

В итоге служба безопасности, работавшая на месте, запретила нетрезвой женщине лететь. В качестве мести та позвонила в полицию и сообщила о якобы находящейся в салоне бомбе. Никаких взрывных устройств на борту не обнаружили, однако сообщение напугало нескольких туристов — они отказались садиться в самолет. В итоге рейс до Антальи вылетел из Самары 19 октября в 20:00 по местному времени вместо 02:45.

Ранее пьяные пассажиры с девятилетним ребенком устроили дебош в самолете на российском курорте и были арестованы. Во время посадки выпившие россияне стали грубить членам экипажа, а те отказались пустить их на борт.

