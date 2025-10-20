Россиянки исписали несколько домов рекламой и поплатились

В Петербурге девушки исписали дома рекламой наркошопа и были задержаны

В Санкт-Петербурге две девушки исписали несколько домов в Петроградском районе рекламой наркошопа и поплатились. Россиянки были задержаны по подозрению в вандализме, передает «Фонтанка».

По сведениям российского издания, на прохожих с набитыми рюкзаками вышли оперативники. При себе у девушек обнаружили баллончики с краской и трафареты. Задержанные изрисовали объявлениями фасады домов на улицах Воскова, Малой Пушкарской и Большой Монетной.

На допросе подозреваемые признались, что за свои труды получили около 15 тысяч рублей, деньги поступали на криптокошелек после отправки фотоотчета. В отношении россиянок возбудили уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае женщина сорвала плакат с рекламой о службе по контракту, ее оштрафовали на 30 тысяч рублей по решению суда.