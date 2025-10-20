Силовые структуры
Российская школьница наказала годами насиловавшего ее отчима

В Москве арестовали годами насиловавшего падчерицу россиянина
Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве арестовали и отправили в СИЗО россиянина, подозреваемого в многолетнем изнасиловании падчерицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, злоумышленник совершал развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении дочери сожительницы, начиная с ее семилетнего возраста. Много лет он насиловал падчерицу. Когда школьнице исполнилось 16 лет, она решила наказать отчима и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Следователи проводят сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге арестован мужчина, склонявший детей к употреблению наркотиков и насиловавший их.

.
