ВС РФ отразили четыре контратаки ВСУ у Константиновки и Юнаковки

Российские военные отразили четыре попытки контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что военные Вооруженных сил России (ВС РФ) отразили украинские атаки у Константиновки и Юнаковки. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

«Противник провел четыре контратаки: три в районе Константиновки силами 225-го отдельного штурмового полка и одну южнее Юнаковки силами 47-й отдельной механизированной бригады», — добавил он.

В результате комплексного огневого поражения российские солдаты отразили украинские атаки, ВСУ с потерями отошли на исходные позиции.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаковать позиции «Ахмата» в направлении села Алексеевка в Сумской области. Аэроразведка и воздушное патрулирование территории нарушили эти планы, отметил он, по военным сработал гексакоптер.