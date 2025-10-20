Бывший СССР
Российские военные отразили четыре попытки контратаки ВСУ

ВС РФ отразили четыре контратаки ВСУ у Константиновки и Юнаковки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военные отразили четыре попытки контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что военные Вооруженных сил России (ВС РФ) отразили украинские атаки у Константиновки и Юнаковки. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

«Противник провел четыре контратаки: три в районе Константиновки силами 225-го отдельного штурмового полка и одну южнее Юнаковки силами 47-й отдельной механизированной бригады», — добавил он.

В результате комплексного огневого поражения российские солдаты отразили украинские атаки, ВСУ с потерями отошли на исходные позиции.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаковать позиции «Ахмата» в направлении села Алексеевка в Сумской области. Аэроразведка и воздушное патрулирование территории нарушили эти планы, отметил он, по военным сработал гексакоптер.

    Все новости