Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:02, 20 октября 2025Россия

Российский губернатор обратился к жителям на фоне опасности атаки БПЛА

Воронежский губернатор Гусев обратился к жителям на фоне опасности атаки БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратился к жителям на фоне опасности атаки БПЛА. Пост появился в его Telegram-канале.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — написал он.

По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове. Губернатор также призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства региона или от МЧС.

В ночь на понедельник, 20 октября, Вооруженные силы Украины выпустили по четырем регионам России семь беспилотных летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ереване убили чеченку, которая могла бежать за границу из-за домашнего насилия. Ее семья сделала заявление

    Де Голль раскритиковал позицию Франции по Украине

    Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram

    На Западе испугались последствий аферы с российскими активами

    Две страны ЕС отказались участвовать в трибунале против России

    На Украине захотели лишить защиты русский и еще один язык

    На Западе признали свое поражение в украинском конфликте

    Россиян с фимозом призвали не ждать и не гадать

    Российский губернатор обратился к жителям на фоне опасности атаки БПЛА

    Ирина Шейк снялась в прозрачном нижнем белье для модного бренда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости