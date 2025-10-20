Российский губернатор прокомментировал драку подростка с учителем в школе

Глава Бурятии Цыденов осудил драку подростка с учителем в школе

Глава Бурятии Алексей Цыденов осудил драку подростка с учителем в школе, он призвал стороны уважать друг друга. Свой комментарий по ситуации российский губернатор опубликовал в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что с участниками потасовки в образовательном учреждении будет работать не только уполномоченный по правам ребенка, но и комиссия по делам несовершеннолетних.

«По видео заметно, как ученик бьет по затылку учителя, а потом его душит. <...> Чтобы иметь права, надо сначала исполнять свои обязанности. Обязанность ученика — уважать своего учителя», — написал глава республики в посте.

Цыденов призвал других родителей привить своим детям уважение к учителям. Он подчеркнул, что это основа.

Инцидент в бурятской школе случился 17 октября. Педагога, который решил разобраться с учеником на кулаках, отстранили от работы. У подростка сломана рука.

В школе была инициирована проверка.