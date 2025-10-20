Суд в РФ поделил имущество и бизнес между супругами в Таиланде

Российский суд поделил имущество и бизнес между супругами в Таиланде — бракоразводный процесс в РФ привел к разделу собственности за границей. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Baza.

По информации источника, Евгений и Виктория на протяжении долгого времени жили в Таиланде﻿ и успели обзавестись двумя машинами Toyota и спортивной яхтой Taschanan. Помимо этого, пара открыла интернет-магазин по продаже тайской косметики. Вскоре супруги решили развестись и делить имущество.

Мужчина утверждает, что жена не захотела делить с ним имущество с деньгами и заменила логин и пароль в их в интернет-магазине. В результате он потерял доступ к бизнесу на два года, выручка от бизнеса за которые могла достичь 8,7 миллиона рублей. Кроме того, рассказал Евгений, он ранее привозил в Таиланд﻿ жене еще два миллиона рублей наличными, которые та не собиралась возвращать, а часть этих средств продолжала хранить на счетах.

Вскоре после этого Евгений обратился в российский суд с иском к бывшей жене. Адвокаты вместе с юристом в Таиланде﻿ и местными правоохранительными органами собрали все документы и выписки, которые подтвердили присвоение Викторией совместного имущества и денег. По словам адвоката Евгения Антона Лянгерта, суд полностью удовлетворил иск его подопечного и признал все активы совместно нажитыми и подлежащими разделу. Экс-супруга будет обязана вернуть мужчине более 11,1 миллиона рублей.

