Российский таксист обманул иностранца на 27 тысяч рублей по дороге из аэропорта

Таксист обманул иностранца на 27 тысяч рублей по дороге из аэропорта Домодедово
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российский таксист обманул иностранца на 27 тысяч рублей по дороге из московского аэропорта Домодедово к месту проживания. Об этом пишет портал Aviaru.net со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Инцидент произошел 9 октября, но стало известно о нем только сейчас. Гражданин Израиля, прилетевший из Баку, поймал такси у терминала, так как у него не было возможности вызвать машину через приложение. Водитель заверил иностранца, слабо владеющего русским языком, что расчет будет произведен по счетчику. Однако в конце поездки он назвал израильтянину сумму в 26,7 тысячи рублей, не показав при этом официальное приложение агрегатора такси.

Пассажир сначала отказался платить такие деньги, но в ответ таксист начал угрожать ему, что развернется и отвезет его обратно в аэропорт. Сообщается, что сотрудники службы безопасности Домодедово оперативно отреагировали на обращение пострадавшего. Они провели проверку, встретились с владельцем компании-перевозчика и потребовали полного возврата средств иностранцу.

Ранее таксист-мигрант переехал на машине сотрудника московского аэропорта Шереметьево и попал на видео. Инцидент произошел 18 сентября на привокзальной площади терминала В.

