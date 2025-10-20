Российский таксист обманул иностранца на 27 тысяч рублей по дороге из аэропорта

Российский таксист обманул иностранца на 27 тысяч рублей по дороге из московского аэропорта Домодедово к месту проживания. Об этом пишет портал Aviaru.net со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Инцидент произошел 9 октября, но стало известно о нем только сейчас. Гражданин Израиля, прилетевший из Баку, поймал такси у терминала, так как у него не было возможности вызвать машину через приложение. Водитель заверил иностранца, слабо владеющего русским языком, что расчет будет произведен по счетчику. Однако в конце поездки он назвал израильтянину сумму в 26,7 тысячи рублей, не показав при этом официальное приложение агрегатора такси.

Пассажир сначала отказался платить такие деньги, но в ответ таксист начал угрожать ему, что развернется и отвезет его обратно в аэропорт. Сообщается, что сотрудники службы безопасности Домодедово оперативно отреагировали на обращение пострадавшего. Они провели проверку, встретились с владельцем компании-перевозчика и потребовали полного возврата средств иностранцу.

