Российскую школьницу увезли на скорой после инцидента с едкой жидкостью

В Екатеринбурге школьницу увезли на скорой после инцидента с едкой жидкостью
Елена Торубарова
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге ученицу начальных классов увезли на скорой из образовательного учреждения после инцидента с едкой жидкостью. Об этом пишет E1.RU.

По данным издания, один из восьмиклассников разлил жидкость с едким запахом. Какую именно — не уточняется.

Предварительно, на плохое самочувствие пожаловались сразу несколько школьников, однако госпитализировали только одну девочку. О ее состоянии на данный момент ничего не известно.

В гимназии решили прервать уроки ради безопасности школьников. Проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в другой школе Екатеринбурга 15 человек пострадали из-за происшествия с распылением перцового баллончика.

    Все новости