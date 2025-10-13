Россия
15 человек пострадали из-за происшествия в российской школе

В школе Екатеринбурга 15 человек пострадали из-за перцового баллончика
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: VADZIM SHUBICH / Shutterstock / Fotodom

В школе № 76 Екатеринбурга 15 человек пострадали из-за происшествия с распылением перцового баллончика. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, среди пострадавших 14 детей, 9 из которых доставлены в больницу. Об их состоянии не сообщается. 6 человек получили медицинскую помощь на месте.

Кто именно распылил баллончик, не уточняется. Как выяснил Shot, сейчас в школе работают полицейские, которые разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Двумя неделями ранее похожий случай произошел в екатеринбургском лицее № 159. Там при распылении газового баллончика пострадали 12 учащихся.

В марте помощь медиков понадобилась 13 ученикам школы № 17 города Березники Пермского края, где также применили баллончик с едким веществом. В результате занятия были прерваны, а более 400 учеников отправили по домам.

