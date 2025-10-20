Россия
06:22, 20 октября 2025Россия

Пассажир самолета рассказал об аварийной посадке в Петербурге

Пассажир самолета рассказал об обстановке на борту и аварийной посадке в Пулково
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пассажир самолета, совершившего аварийную посадку в Санкт-Петербурге, рассказал об обстановке на борту, передает РЕН ТВ.

По словам мужчины, он сразу уснул, когда сел в самолет. Через полтора часа он проснулся и понял, что воздушное судно продолжает кружиться над Санкт-Петербургом. Ему сказали, что маневрирование продолжится еще столько же.

«Кружили мы вместо трех четыре часа и в итоге совершили аварийную посадку <...>. Мы аварийно сгруппировались, но, слава богу, удачно сели», — подчеркнул он. На борту сохранялась напряженная атмосфера — люди были в панике.

Ранее стало известно, что самолет Airbus А320, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в аэропорту Пулково из-за неисправности шасси.

