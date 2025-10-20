Следственный комитет проверит обрушение стены в российском доме

Бастрыкин взял на контроль дело об обрушении стены в саратовском доме

В Саратове обрушилась стена аварийного дома. Расследование происшествия контролирует Следственный комитет, сообщает пресс-служба ведомства.

Стена частично разрушилась в пятиэтажке по улице Крымской. В момент обвала жильцов не было дома — отсутствие окна и части кирпичной кладки они обнаружили, только придя с работы. Местных жителей временно разместили в детском саду, а затем перевезли в гостиницу. Пребывание там ограничено месяцем, куда дальше идти, квартировладельцам неясно.

По словам горожан, здание начало разваливаться задолго до этого. «До этого дом уже разрушался, потому что он стоит без фундамента, на земле. Мы били во все колокола, трубили, говорили», — подчеркнули собственники. По словам саратовчан, в образовавшиеся на стенах здания трещины можно просунуть руку.

Дом был построен в 1957 году, а аварийный статус получил в 2020-м. Расселить его мэрия должна была еще четыре года назад, однако так этого и не сделала: вместо того, чтобы предоставить иные варианты жилья, чиновники велели переезжать к родственникам. В августе здание обследовали в рамках прокурорской проверки, по результатам которой пообещали укрепить фундамент. В сентябре часть стены оградили и начали делать подкопы. Теперь состояние конструкций проверит центральный аппарат Следкома — глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела.

Ранее СК заинтересовался обрушением потолка в одном из обветшалых домов Самары. Перекрытия упали прямо на женщину.