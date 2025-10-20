Семья сбежавшей из дома из-за насилия чеченки отреагировала на ее смерть за границей

Семья сбежавшей чеченки Баймурадовой отвергла причастность к ее смерти

Семья сбежавшей из дома — как утверждается, из-за насилия — чеченки Айшат Баймурадовой отвергла причастность к ее смерти. Слова не названного по имени родственника россиянки приводит портал «Регнум».

Издание также со ссылкой на правозащитников сообщает, что Баймурадова могла уехать за границу из-за домашнего насилия. Дядя девушки, который дал комментарий порталу, заявил, что семья узнала о ее судьбе из соцсетей. «Конечно, семья не причастна к произошедшему. Мы сами буквально позавчера из соцсетей узнали о ее пропаже», — отреагировал на смерть племянницы он.

О смерти чеченки стало известно в понедельник, 20 октября. Тело было найдено в Ереване, на съемной квартире, расположенной на улице Демирчяна. Последний раз ее видели живой, когда она собиралась на встречу с новой подругой, с которой познакомилась в соцсети.

Похожий случай с исчезновением пытавшейся сбежать от родных чеченки произошел в 2023 году. Совершеннолетняя уроженка региона Седа Сулейманова покинула дом после конфликта с родственниками, которые пытались насильно выдать ее замуж. Девушка устроилась на работу в Петербурге и начала жить с молодым человеком. Летом 2023 года ее обвинили в краже украшений у родни и силой увезли в республику. После этого следы девушки затерялись, где она находится, до сих пор неизвестно.