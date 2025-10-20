Бывший СССР
В Армении заявили о гибели пропавшей без вести жительницы Чечни

МВД Армении сообщило о гибели пропавшей без вести жительницы Чечни
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Пропавшая без вести жительница Чечни была найдена погибшей. Об этом пишет «Sputnik Армения» в Telegram со ссылкой на МВД республики.

В ведомстве сообщили, что девушка была убита. Ее тело обнаружили в Ереване, на съемной квартире, расположенной на улице Демирчяна.

Известно, что погибшая гражданка пропала без вести 15 октября. По факту произошедшего проводятся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что сбежавшая от родных жительница Чечни пропала. Это произошло после возвращения девушки в Грозный.

