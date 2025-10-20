Интернет и СМИ
14:06, 20 октября 2025Интернет и СМИ

Симоньян объявила о начале химиотерапии и обратилась к россиянам с просьбой

Глава RT Симоньян заявила, что 20 октября начинает курс химиотерапии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Метцель / Pool / РИА Новости

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, проходящая лечение от рака, объявила о начале химиотерапии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Симоньян заявила, что начинает курс химиотерапии 20 октября. Она добавила, что не может предсказать, когда вернется в телеэфир и как будет себя чувствовать.

«Я только хочу обратиться с просьбой. Пожалуйста, не пишите: "Все будет хорошо" (...) Потому что все будет так, как угодно Господу. Императивно утверждать, что все обязательно будет хорошо — это, мне кажется, непозволительная такая дерзость», — обратилась к россиянам Симоньян. Журналистка добавила, что готова к любому исходу лечения.

Симоньян поблагодарила тех, кто молится за нее и желает ее семье добра. «А тем, кто глумится и желает зла, — тоже желаю добра», — заключила она.

22 сентября Симоньян раскрыла свой диагноз и рассказала, что проходит лечение от рака. Она добавила, что из-за терапии скоро будет выходить в эфир в париках.

7 сентября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян заявила, что у нее диагностировали тяжелую болезнь. Она рассказала, что ей предстоит операция в районе груди.

.
